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5 عربيات على قائمة أجمل نساء في العالم على رأسهم هيفا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختار موقع Uberfacts لائحته السنوية لأجمل النساء في العالم وضمت العديد من النجمات الشهيرات اما على صعيد الوطن العربي تم اختيار الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، الممثلة المصرية ​أروى جودة​ والممثلة ​شيلاء سبت​ والفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ والممثلة الفرنسية من اصول جزائرية ​رشيدة براكني​ ضمن القائمة.




وحسب الموقع تم اختيار النجمات على اساس الجمال المختلف والذي يفوق العادة الذي رآه القيمون على هذه اللائحة وعلى هذا الاساس اتى اختيار كل من هيفا، أروى بلقيس وشيلاء ورشيدة تأكيدا على الجمال العربي في الشرق الاوسط




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