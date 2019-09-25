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ادعى عالم أعصاب بارز أن المخاوف من أن التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل...
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن أنظمة الأغذية غير الصحية تسببت في تزايد...
ذكرت تقارير صحية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلاد سجلت تاسع حالة وفاة...
قد يكون الحمل بعد الـ 35 هو الأول نتيجة تأخره لبعض الظروف، أو قد يكون الحمل الثاني...
حذّرت التوصيات الجديدة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تقديم الحليب النباتي...
تمتاز اللوبيا (الفاصوليا) البيضاء بكمية المعادن والألياف والبروتين التي توفرها...
يرتبط الأرز الأبيض أو الأرز العادي الذي نستهلكه يومياً بالكثير من الآثار الضارة،...
أعلن باحثون من معهد فرنسيس كريك للطب الحيوي، أن الآثار الوراثية للفيروسات التي...
ترتيب الطفل بين إخوته ليس العامل الوحيد وراء ما يسمّى بحالة "الطفل الأوسط"،...
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إلى أن احمرار العين أو الشعور بالحكة بها قد...