تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-25 14:51:01 ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم |  2019-09-25 14:39:39 تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة |  2019-09-25 14:45:04 غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت |  2019-09-25 13:30:05 دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال |  2019-09-25 13:25:53 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب |  2019-09-25 12:56:26 عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين |  2019-09-25 12:18:25 شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة |  2019-09-25 12:20:43 ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات |  2019-09-25 12:08:25 حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد |  2019-09-25 12:02:36 سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة |  2019-09-25 11:35:37 فرنسية تعثر على تحفة فنية في مطبخها تفوق 6 ملايين يورو |  2019-09-25 11:31:09 الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط |  2019-09-25 11:28:10 اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة |  2019-09-25 10:14:57 تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا |  2019-09-25 10:03:07 فيديو وصور - شفاعمرو تستفيق على هدم بيت طبيب طور البناء في حي الفوار بذريعة البناء دون ترخيص |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تطورات في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تواصلت ردود الأفعال بعد كشف النقاب عن عدم تصويت قائد المنتخب المصري ومدرب الفراعنة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عقب حصوله على صوت وحيد في حفل توزيع جوائز The Best.



ولم يشارك في التصويت المكسيكي خافيير أغيري مدرب المنتخب المصري السابق، وقائد المنتخب أحمد المحمدي، فيما شارك في التصويت ممثل مصري وحيد، هو الصحفي هاني دانيال الذي اختاره في المركز الثالث خلف ماني، ورونالدو، ليحصل صلاح على نقطة واحدة من أصل 15.


وحسم المتحدث باسم الفيفا، الجدل حول عدم تصويت مصر لـ"صلاح"، حيث نفى خلال تصريحات صحفية فكرة "حجب" أصوات اتحاد الكرة المصري.


وقال في تصريحاته: "إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء".


وفي الوقت نفسه أصدر مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر، بيانا رسميا لنفي الاتهامات التي انهالت عليه بتعمد عدم دعم صلاح قائلا: "الجمعية هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت، وإرسالها للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لفرز الأصوات لاختيار أفضل 11 لاعبا بالموسم، والجمعية ليست مسؤولة عن ترشيح أو إرسال اسم محمد صلاح للفيفا".


وواصل: "يقوم اللاعبون في الأندية بالتصويت عليها من خلال مندوبي الجمعية، التي يقتصر دورها فقط على جمع الاستمارات بعد تصويت لاعبي الدوري الممتاز والممتاز (ب)، وإرسالها إلى الاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل، هذا الكلام موثق بالصور".


وجاء رد فعل محمد صلاح بحذف صفته كلاعب في المنتخب المصري، واكتفى بكونه لاعبا في ليفربول، وحاول صلاح إصلاح الأمر بنشر تغريدة بقميص المنتخب، قال فيها: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليك مش هيعرفوا".




كلمات متعلقة

تطورات, في, أزمة, محمد, صلاح, مع, المنتخب, المصري,

تابعونــا

تحديد موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات تحديد موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات 2019-09-25 | 13:30:00

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام...

كشف معلومة جديدة عن إصابة ميسي كشف معلومة جديدة عن إصابة ميسي 2019-09-25 | 11:32:02

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن اختلاف الإصابة التي تعرض لها ليونيل...

الكشف عن 3 مدن لاستضافة نهائي أبطال أوروبا حتى 2023 الكشف عن 3 مدن لاستضافة نهائي أبطال أوروبا حتى 2023 2019-09-25 | 08:55:25

وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سان بطرسبرغ وميونيخ ولندن...

جائزة "الأفضل".. ميسي صوت لرونالدو فمن اختار "الدون"؟ جائزة "الأفضل".. ميسي صوت لرونالدو فمن اختار "الدون"؟ 2019-09-24 | 16:29:56

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة للاعب...

نيمار يئس من الليغا.. والبديل "عملاق إنجلترا" نيمار يئس من الليغا.. والبديل "عملاق إنجلترا" 2019-09-24 | 14:50:00

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "لم يعد مهتما" بالعودة...

قرار كريستيانو رونالدو يثير غضب الفيفا قرار كريستيانو رونالدو يثير غضب الفيفا 2019-09-24 | 13:59:50

أثار قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بشأن عدم حضور حفل الأفضل،...

ميسي: أفتقد الإيقاع.. ولاعب برشلونة مثير للإعجاب ميسي: أفتقد الإيقاع.. ولاعب برشلونة مثير للإعجاب 2019-09-24 | 12:55:53

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة...

صور - هكذا شارك ابن ميسي والده فرحته بجائزة أفضل لاعب صور - هكذا شارك ابن ميسي والده فرحته بجائزة أفضل لاعب 2019-09-24 | 10:53:33

شارك الأبن ماتيو والده ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، سعادته بالحصول...

كشف نتائج التصويت في جائزة الأفضل.. صلاح الرابع كشف نتائج التصويت في جائزة الأفضل.. صلاح الرابع 2019-09-24 | 08:52:58

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في...

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 2019-09-24 | 05:40:11

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تدفئة مدارس طمرة تغيب اطفال طلاب مدارس برد موجة الطقس اهالي احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودشجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافشبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن بث مباشر :آرسنال و واتفوردالمغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققاهالي مجد الكروم امير دندن يجتمعون دعما نصرة لابنهم تتويج لقب نهائي اراب ايدول بطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلةمشتبهون عرب شبان مواجهات اخلال النظام العام حجارة القاء حرق اطارات شرطة تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com