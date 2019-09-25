دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال

بمزيد من الحزن والأسى ننعي اليكم وفاة خالد عبد الرازق الاسدي من دير الاسد عن عمر يناهز الثامنه والاربعين عاماً جراء مرض عضال لم يمهله طويلآ .
له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء.
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