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دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال



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بمزيد من الحزن والأسى ننعي اليكم وفاة خالد عبد الرازق الاسدي من دير الاسد عن عمر يناهز الثامنه والاربعين عاماً جراء مرض عضال لم يمهله طويلآ .



له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء.




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