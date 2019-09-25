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3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي من جامعة بير زيت هن: سهام الإمام، وأليس ناصر وساندرا معلم، تطبيقا هاتفيا بعنوان: "iMed" وهو عبارة منصة لتوصيل المرضى بالأطباء، والحفاظ على صحتهم وتوفير المتابعة الطبية لهم.



وشاركت الطالبات مؤخرا في المعسكر التدريبي العالمي لريادة الأعمال في تايلاند 2019، وحصل المشروع على الفكرة الأفضل ضمن 15 مشروعا مشاركا.


وحول "iMed" تقول الطالبات، إن فكرة المشروع انطلقت من المشاهدات الشخصية للمرضى، حيث أن الكثير منهم لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتهم، ويحتاجون إلى متابعة لتذكيرهم لمهماتهم وواجباتهم الصحية، ومواعيد تناول الأدوية، والآثار الجانبية التي قد تظهر لبعض أنواع الأدويةـ إضافة إلى التفاعلات المحتملة لتناول أدوية مختلفة".




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