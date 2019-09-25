حقيقة, وفاة, النجم, السوري, ”, دريد, لحام, “,

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا يفيد بوفاة الفنان السوري ” دريد لحام ” .

وجاء ذلك بعد أن قام أحد الأشخاص بكتابة تغريدة على موقع ” تويتر ” وقال فيها : ” الفنان دريد لحام في ذمة الله ” .لتتناقلها مواقع التواصل الإجتماعي بشكل سريع مما يدفع الكثير من الأشخاص للتساؤل حول صحة هذا الخبر والتأكد من كونه حقيقة أم شائعة .حتى خرج يوم أمس الثلاثاء المصور والصحفي ” سمير فقيه ” لنفي الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .فكتب في منشور قائلا : ” بالاتصال مع دمشق .. الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة للخبر السخيف ” .وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على المنشور الذين أبدوا استيائهم من هذع الشائعة وتمنوا للفنان الكبير دريد لحام دوام الصحة والعافية وطول العمر .