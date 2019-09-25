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تحديد موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام بريشيا، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز البيانكونيري (2-1)، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، بسبب مشاكل عضلية بسيطة.



وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن رونالدو، سيستأنف تدريباته مع بقية المجموعة، اليوم الأربعاء، كي يكون جاهزًا للمشاركة بالمباراة المقبلة.


وأضافت أن "الدون" يعرف طريقة واحدة فقط للعودة إلى مستواه، وهي البدء في التهديف مرة أخرى، كي يكون اللاعب الأفضل على الإطلاق، كما قال في أحد حواراته الماضية.


وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة رؤية رونالدو، في مباراة يوفنتوس المقبلة أمام سبال، كبيرة للغاية.


ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الأول بالدوري الإيطالي مؤقتًا، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الذي يستعد لمواجهة لاتسيو، مساء اليوم، في الجولة الخامسة.




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