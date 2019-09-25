تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-25 14:51:01 ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم |  2019-09-25 14:39:39 تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة |  2019-09-25 14:45:04 غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت |  2019-09-25 13:30:05 دير الاسد - وفاة خالد عبد الرازق الاسدي 48 عاما اثر مرض عضال |  2019-09-25 13:25:53 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب |  2019-09-25 12:56:26 عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين |  2019-09-25 12:18:25 شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة |  2019-09-25 12:20:43 ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات |  2019-09-25 12:08:25 حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد |  2019-09-25 12:02:36 سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة |  2019-09-25 11:35:37 فرنسية تعثر على تحفة فنية في مطبخها تفوق 6 ملايين يورو |  2019-09-25 11:31:09 الصحة : الأغذية غير الصحية رفعت نسب البدانة بشرق المتوسط |  2019-09-25 11:28:10 اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة |  2019-09-25 10:14:57 تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا |  2019-09-25 10:03:07 فيديو وصور - شفاعمرو تستفيق على هدم بيت طبيب طور البناء في حي الفوار بذريعة البناء دون ترخيص |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر شجار عنيف في احدى المدارس بقرية عيلوط اليوم الاربعاء عن اصابة 3 طلاب 16-17 عاما بجراح طفيفة .



وافيد ان الشرطة تدخلت لفض النزاع وانها اوقفت 10 طلاب اخرين لاستجوابهم حول ما حصل .

ولم تعرف بعد خلفية الشجار.
عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين




كلمات متعلقة

عيلوط, -, شجار, داخل, مدرسة, واصابة, 3, طلاب, وتوقيف, 10, اخرين,

تابعونــا

ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم ريفلين قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة اليوم 2019-09-25 | 14:51:01

افادت مصادر صحفية ان ريفلين قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو...

تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة تنظيف مقابر عرابة ضمن مبادرة وتطوع من اهالي المدينة 2019-09-25 | 14:39:39

مبادرة مباركة من سليم فوزي جراد نعامنه والد شهيدة العلم ايه نعامنه بمشروع تطوعي...

غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت غدا - اضراب عام ومظاهرة في شفاعمرو في اعقاب هدم البيوت 2019-09-25 | 14:45:04

اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل...

3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب 3 طالبات صيدلة من جامعة بير زيت يصممن تطبيقا هاتفيا بعنوان iMed لتواصل المريض مع الطبيب 2019-09-25 | 13:25:53

صممت ثلاث طالبات من برنامج الدكتور الصيدلي من جامعة بير زيت هن: سهام الإمام، وأليس...

شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة 2019-09-25 | 12:18:25

شهدت جلسة بلدية شفاعمرو ظهر اليوم الاربعاء اجواء مشحونة وغضب عارم من قبل الاهالي...

ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات 2019-09-25 | 12:20:43

دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى...

حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد حيفا: اندلاع حريق بمحل ملابس وشبهات لاضرام نار متعمّد 2019-09-25 | 12:08:25

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ على اخماد حريق شبّ فجر اليوم الأربعاء في محل ملابس بحي...

سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة 2019-09-25 | 12:02:36

اقتحم سائق سيارة صباح اليوم بالخطأ , متجرا لبيع المعدات الرّياضية في مجمع "مول...

اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة 2019-09-25 | 11:28:10

شبّ حريق فجر اليوم الأربعاء في مدرسة اورط السيد الثانوية في النقب، حيث وصلت طواقم...

تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا 2019-09-25 | 10:14:57

عمل طاقم اطفاء وانقاذ صباح اليوم الاربعاء على تخليص طفل بعد أن علقت رجله بجدار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة احتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة حيفا اعتقال رجل عربي حي الهدار بحوزته بندقية مدينة شرطة سلاح نورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال الطبيب محمد زيدان يحيى ينقذ حياة مسنة تعرضت لكسر في فقرات الرقبة مستشفى العفولة طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة عقد راية الصلح ربايعة لوباني حيفا مدينة . نزاع اطراف مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة محكمة العمل القطرية عودة ممتحني السياقة لمزاولة عملهم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com