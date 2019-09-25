عيلوط - شجار داخل مدرسة واصابة 3 طلاب وتوقيف 10 اخرين

وافيد ان الشرطة تدخلت لفض النزاع وانها اوقفت 10 طلاب اخرين لاستجوابهم حول ما حصل .ولم تعرف بعد خلفية الشجار.

أسفر شجار عنيف في احدى المدارس بقرية عيلوط اليوم الاربعاء عن اصابة 3 طلاب 16-17 عاما بجراح طفيفة .

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