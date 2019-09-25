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شاهدوا - أجواء مشحونة خلال جلسة بلدية شفاعمرو بعد عمليات الهدم وتدخل الشرطة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهدت جلسة بلدية شفاعمرو ظهر اليوم الاربعاء اجواء مشحونة وغضب عارم من قبل الاهالي في ظل ما شهدته المدينة اليوم من عمليات هدم طالت بيتين وحظيرتين في احياء مختلفة من المدينة.



وقد عبر الاهالي عن غضبهم الشديد مما ادى الى اجواء مشحونة وتدخل عناصر من الشرطة لتهدئة الوضع .



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