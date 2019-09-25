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ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى إبداء مرونة في المفاوضات



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دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى ابداء مرونة في المفاوضات مع رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتفادي الذهاب الى انتخابات ثالثة.



هذا ويستقبل رئيس الدولة رؤوفين ريفلين الساعة السادسة مساءً نتنياهو وغانتس، لدفع المفاوضات بينهما الى الامام. وافيد ان رئيس الدولة يستعد لامكانية تكليف نتنياهو في ختام هذا اللقاء بتشكيل الحكومة الجديدة.


ومن جانبه قال القطب عن يامينا، الوزير رافي بيرتس، ان الوحدة هي واجب الساعة، ورأى زميله في الحزب، نفتالي بينت، انه من المفضل ان يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء أولا فيمهد غانتس ليخلفه.




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