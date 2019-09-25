افتتاح, مدرسة, عائلة, الناصرة, للتربية, المسيحية,

بأجواء المحبّة والفرح افتتحت رعيّة البشارة للاتين في مدينة النّاصرة، برنامجها السّنويّ ضمن مدرسة عائلة النّاصرة للتربية المسيحيّة. حيث تمّ استقبال الأهالي والطّلّاب من جميع الفئات العمريّة، وقد تخلّل الافتتاح عددة برامج ومن ضمنها فعاليّات ترفيهية ومسابقات عديدة.

وقد تفاعل الجميع وعبّر عن فرحته ورغبته في المشاركة ، وجدير بالذّكر، أنّ المدرسة تضم أربع فئات عمريّة: فئة الإبتدائيّة، فئة الإعداديّة، فئة الثانويّة وفئة الأهالي.ويتخلل اللّقاءات ع مدار السنة ببرامج تثقيفيّة، تعليميّة في التّربية المسيحيّة، بالإضافة إلى البرامج اللا منهجيّة المختلفة مثل الرّحلات، تعليم كرة قدم، كرة سلّة، فنون، حركة مع مدربين مهنيين...ندعو الجميع للتسجيل والانضمام إلى مدرسة عائلة النّاصرة للتربية المسيحيّة، لقاءاتنا كل يوم جمعة في مدرسة التيراسنطة في الناصرة في الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية السادسة مساءاً.أهلًا وسهلًا بكم.نترككم مع مقتطفات من الصّور.