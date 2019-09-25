حيفا:, اندلاع, حريق, بمحل, ملابس, وشبهات, لاضرام, نار, متعمّد,

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ على اخماد حريق شبّ فجر اليوم الأربعاء في محل ملابس بحي "الهدار" بمدينة حيفا.

الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة دون تسجيل إصابات.محقق الحرائق من سلطة الإطفاء والإنقاذ انهى التحقيق في الحريق وأشار إلى أنّ الشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد، وقد تمّ تحويل مادة التحقيقات للشرطة.