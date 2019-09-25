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سيارة تستقر داخل محل ملابس في نوف هجليل واضرار جسيمة



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اقتحم سائق سيارة صباح اليوم بالخطأ , متجرا لبيع المعدات الرّياضية في مجمع "مول هريم" في مدينة نوف هجليل "نتسيرت عليت".



واسفر الحادث عن اضرار  جسيمة في المحل دون اصابات تذكر .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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