سيارة, تستقر, داخل, محل, ملابس, في, نوف, هجليل, واضرار, جسيمة,

واسفر الحادث عن اضرار جسيمة في المحل دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اقتحم سائق سيارة صباح اليوم بالخطأ , متجرا لبيع المعدات الرّياضية في مجمع "مول هريم" في مدينة نوف هجليل "نتسيرت عليت".

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