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دهنة سريعة وخفيفة لبشرة نقية



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ماركة التجميل الايطالية Pupa تطرح Pupa Beauty- Touch Stick Foundation   - ميك أب ستيك لبشرة عادية حتى مختلطة مع عامل حماية من الشمس. 


جربناه واحببناه: سهل الدهن, متعدد الاستعمالات: ميك أب أو كونسيلر وأيضاً لتصليح سريع/تاتش أپ لماكياج خلال اليوم. ويمكن حمله في أي جزدان.


النسيج الخفيف يمنح طبقة رقيقة ذات مؤثر "بشرة ثانية" تندمج مع البشرة براحة وبسرعة وتمكن تغطية متكاملة وطبيعية حسب الحاجة وطلة ماكياج ناعمة ومتكاملة. متوفر بـ - 4 ألوان:


Desert Beige, Sand, Medium Beige, Natural Beige


السعر: 89 ش.




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