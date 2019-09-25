شبكة "بيرچريم" تقدم تشكيلات جديدة رائعة من الهامبرچر للمكاتب والشركات والاحتفالات. تشكيلة التغليفات كبيرة ومتنوعة ملائمة لجميع العاملين في الشركة: محبو اللحمة, الطبيعيون والنباتيون, الذين يحافظون على كسمهم والذين سئموا تناول المخبوزات والمعجنات.

ما هي العلب؟تغليفات من 8,3,2 و- 16 هامبرچر بعدة مذاقات: بقر يشمل حَمَل, أنتريكوت, على الفحم شرائح بقر وبريسكت بتدخين خفيف, خلطة متبلة لذيذة, بيرچر روماني من شرائح بقر مختارة بتتبيلة ثوم- كباب- روماني, تشيكن يبرچر وبيرچر طبيعي من العدس, طوفو, أرز أحمر, بصل وجزر.إضافة للهامبرچر تُقدم "بيرچريم" اضافات جانبية مذهلة: بصل مقلي, فقع ملفوح, فليفلة حارة, صلصة بندورة حارة مع طحينة وباذنجان أخضر لذيذ. الى جانب البيرچر إضافات مثل مختلفة مثل تشيپس, حلقات بصل, بطاطا, سلطة إسرائيلية, تبولة, هوم فرايز وغيرها.أيضاً تُقدم الشبكة سلطات مثل تبولة عدس اسود, سلطة كيسار مع شرائح دجاج وسلطة إسرائيلية. وأيضاً ساندويتشات مختلفة مثل ساندويتش دجاج بالصلصة وساندويتش كريسپي تشيكن ووجبات دجاج متنوعة منها تشيكن چريل, شنيتسل وأجنحة بصلصات مختلفة بسعر 50 - 40 ش. للوجبة!!تعرض شبكة بيرچريم قائمة خاصة ضمنها يستطيع:4 أشخاص التمتع من 8 وحدات هامبرچر و - 4 إضافات بسعر 160 ش. فقط.6 اشخاص يمكنهم التمتع بـ 16 هامبرچر و - 6 إضافات بـ - 300 ش.8 اشخاص يتمتعون من 16 هامبرڠر و 8 اضافات بـ 320 ش. فقطبالاضافة تقدم 8 اضافات بـ 100 ش فقطوامكانيات عروض أخرى حسب حجم الشركة وعدد موظفيها.يمكن طلب قائمة طعام وجبات الشركات على هاتف 4999* بطلب مباشر من الفروع. لمزيد من المعلومات حول الشبكة في الانترنت وفي التطبيق:https://iburgerim.co.il