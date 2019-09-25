فرنسية, تعثر, على, تحفة, فنية, في, مطبخها, تفوق, 6, ملايين, يورو,

أعلن أحد الخبراء الفنيين عن اكتشاف تحفة فنية تعود لعصر النهضة للرسام الإيطالي الشهير تشيمابوي، في مطبخ سيدة فرنسية ببلدة قريبة من باريس.

وتقدر قيمة اللوحة التي تحمل اسم Christ Mocked، والمرسومة من قبل تشيمابوي في القرن الثالث عشر، الذي درس الرسام المعماري الإيطالي الشهير "جوتو"، بين 4 ملايين و6 ملايين يورو، وفقا لما قاله الخبراء الفنيون.وأشار الخبراء إلى أن العمل كان مملوكا لامرأة من بلدة كومبيين في شمال فرنسا، وكانت معلقة في مكان بين المطبخ وغرفة الجلوس، فوق موقد للطهي مباشرة.ويُعتقد أن هذه اللوحة جزء من حجرة كبيرة يرجع تاريخها إلى عام 1280 عندما رسم تشيمابوي، المعروف أيضا باسم سيني دي بيبو، ثماني مشاهد تصور آلام المسيح وصلبه. وهناك مشهدان آخران من العمل معلقان في المتحف الوطني بلندن.واعتقدت المرأة الفرنسية، أن اللوحة الفنية مجرد أيقونة دينية قديمة حتى أخذتها إلى دور مزادات محلية لتثمينها.