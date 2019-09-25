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التعليقات المُسيئة تُجبر نادين نسيب نجيم على حذف صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لانتقادات حادة بعد نشرها صورة مع خبير تجميل وصفه جمهورها بالمتحول جنسيا.



نادين نسيب نجيم، ردت  على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورتها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام قائلة: “عيب عليكم ما تحكوا عن العالم، هيدا ميك آب أرتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا”.


وأضافت: “خلص عمل ميك آب وبيعمل لكل مشاهير هوليوود، ارتقوا شوي، ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم، يلي بحب الميك آب يشوف التوتوريل، خلص منه أول واحد على وجه الأرض، ومش أول مرة بتشوفوا حدا هيك”.


وكانت الصورة قد التقطت خلال مشاركة  نادين نسيب نجيم، في إطلاق إحدى ماركات التجميل بفرنسا، وقامت نادين بحذفها بسبب التعليقات.


من ناحية أخرى، صدت نادين نسيب نجيم، متابعيها مؤخرا بعد إعلان انفصالها عن رجل الأعمال هادي أسمر بعد زواج استمر لسبع سنوات أنجبت فيهما طفلين منه.


ولم تكشف نادين عن سبب انفصالهما واكتفت بإعلانه فقط، مؤكدة على استمرار علاقة الصداقة بينهما.


وجاء خبر الانفصال بعد أسابيع قليلة من احتفالهما بعيد زواجهما والذي تم بطريقة رومانسية.




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