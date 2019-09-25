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كشف معلومة جديدة عن إصابة ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن اختلاف الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمس الثلاثاء، أمام فياريال بالجولة السادسة من الليجا، عن الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الجاري.



فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الإصابة الجديدة في الساق اليسرى، وليس لها أي علاقة بإصابته السابقة في الساق اليمنى، والتي تسببت في غيابه عن برشلونة لأكثر من شهر.


وسيخضع ميسي لفحص جديد خلال الساعات المقبلة، لكنه يواجه خطر الغياب أمام خيتافي، في الجولة السابعة من الليجا.


يذكر أن "البرغوث" نجح في إكمال الشوط الأول، من اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا (2-1)، إلا أن المدرب إرنستو فالفيردي لم يرد المخاطرة به في الشوط الثاني، حيث دفع بعثمان ديمبلي بدلا منه.




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