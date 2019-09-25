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اندلاع حريق بمدرسة اورط السيد بالنقب واضرار جسيمة



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شبّ حريق فجر اليوم الأربعاء في مدرسة اورط السيد الثانوية في النقب، حيث وصلت طواقم إطفاء وإنقاذ الى المكان وعملت على اخماد الحريق الذي تسبب بأضرار جسيمة في المكان والممتلكات.



يجري تحقيق من قبل محقق سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الشرطة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، والتحقيق يجري في عدّة اتجاهات بما في ذلك إمكانية اضرام النار بشكل متعمّد.




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