HP, تطبق, طابعة, بالحبر, تستطيع, طبح, حتى, 18000, مستند,

HP Smart Tank Wireless All-in-One طابعة ممتازة بالأساس لمن يكثر الطباعة

تواصل شركة HP النمو وزيادة القيمة لزبائن الطباعة في اسرائيل وتطلق طابعة ذكية ذات قدرات طباعة بكميات كبيرة للسوق الخدامت المنزلية - Hp Smart Tank. تكلفة الطابعة تصبح أقل من أغورا للصفحة دون أي مساومة على جودة الطباعة.تم تصميم HP Smart Tank للمستخدمين المنشغلين ذوي احتياجات الطباعة المنزلية والمكاتب المنزلية.حوالي 18000 صفحة بدون إضافة حبرالأفضل في فئة الحبر وجودة الطباعةتطبع ما يصل إلى 38 في المئة أسرع من الأجيال السابقة من الطابعاتخرطوش حبر مدمج مع مستشعر الحبر الأوتوماتيكي الذي ينبه قبل انتهاء الحبرتقدم HP مجموعة طابعات HP Smart Tankتم إطلاق طابعات الحبر الجديدة HP Smart Tank في إسرائيل. تعتبر المجموعة الأفضل في فئة خرطوشة الحبر بفضل تقنية جديدة وموفّرة لتعبئة الحبر والتي تتيح تقليص تكاليف الطباعة لتصبح أقل من أغورا واحدة للصفحة.صُممت عائلة HP Smart Tank الجديدة خصيصًا للمستخدمين المنشغلين مع احتياجات الطباعة المنزلية والمكاتب المنزلية. تفتح HP Smart Tank حقبة جديدة في تقنية عبوات الحبر وتوفر أدوات تساهم بتوفير الوقت وجودة طباعة رائعة.يقول ميكي روسلر - مدير فئة الطباعة في HP Israel: "إن طابعة HP tank tank 615 مناسبة بشكل خاص لاحتياجات الأسر والمكاتب الصغيرة في إسرائيل التي تقوم بالطباعة. إذ أنها توفر قيمة أعلى بكثير من الطابعات الأخرى المتوفرة في السوق. سيحظى المشترون بجميع مزايا طابعة نفث الحبر وسيكون بإمكانهم الطباعة دون التفكير في تكاليف الطباعة".تشمل الميزات الرئيسية لـ HP Smart Tank 515/615 ما يلي:الطباعة بالألوان دون انقطاع والطباعة بالأبيض والأسودطباعة 18000 صفحة بالأسود والأبيض أو 8000 صفحة ملونة دون انقطاع ولا حاجة لاستبدال نفث الحبر - تمت ملاءمتها للطباعة بكميات كبيرةطباعة موثوقة وسريعةسرعة طباعة تصل إلى 38٪ أعلى من النماذج السابقة واتصال Wi-Fi ترددي واسع النطاق مزدوج السرعةضمان لمدة ثلاث سنواتحلول لتوفير الوقتتم دمج خرطوشة الحبر بجهاز استشعار الحبر التلقائي الذي ينبهك قبل نفاد الحبريمكن الغاء مهام متكررة باستخدام اختصارات مخصصة على هاتفك أو الطابعة باستخدام HP Smart Tasksتتيح التغذية التلقائية للمستندات المكونة من 35 صفحة للمستخدمين العمل بسرعة ودون استخدام اليدينتتشخيص مريح، يتيح للمستخدمين بسهولة نسخ كلا وجهي بطاقة الهوية إلى صفحة واحدةالانترنت والتنقلالمسح الضوئي والطباعة باستخدام أفضل تطبيق للطباعة في الفئة: تطبيق HP Smartالأفضل في فئة جودة الطباعةإبراز النص والحدة والرسومات النابضة بالحياة في جميع المطبوعاتالقدرة على إنشاء كتيبات وصور احترافيةHP Smart Tank 615 Wireless All-in-One with faxتجمع الطابعة بين الفاكس والنسخ والمسح والطباعة اللاسلكية والاتصال مع تطبيق مخصص، وتحتوي الطابعة على ما يكفي من الحبر لطباعة ما يصل إلى 18000 صفحة بالأسود والأبيض أو 8،000 صفحة ملونة.السعر الموصى به لنموذج الـ 615 هو 999 شيكليشمل الحبر و 3 سنوات الضمان (يخضع للتسجيل في الموقع).