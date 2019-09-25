تخليص, طالب, علقت, رجله, بسياج, حديد, بمدرسة, في, منطقة, حيفا,

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اقتحم سائق سيارة صباح اليوم بالخطأ , متجرا لبيع المعدات الرّياضية في مجمع "مول...
شبّ حريق فجر اليوم الأربعاء في مدرسة اورط السيد الثانوية في النقب، حيث وصلت طواقم...
استفاق اهالي شفاعمرو اليوم الاربعاء على اليات الهدم والخراب التي اقتحمت المدينة...
تستمر اليوم المساعي الهادفة الى الخروج من العقدة السياسية المستعصية. وسيعقد...
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية ، ليل الثلاثاء الأربعاء، تعديلا لنتائج...
لقي الفتى يوسف علاء خضر زاهدة من القدس 15 عاما مصرعه ليلة امس جراء حادث طرق مروع...
اليوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة...
"الى اين وصلنا، اين التعاطف مع العمال عشية الاعياد، اين كرامة الانسان ؟" هذا ما...
برعاية رئيس المجلس المحلي جميل بصول ومشروع المجتمع الامن لمكافحة العنف...
انتهى في كفار همكابيا في رمات غان الاجتماع الذي عقد بين رئيس طاقم المفاوضات عن...