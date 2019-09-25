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تخليص طالب علقت رجله بسياج حديد بمدرسة في منطقة حيفا



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عمل طاقم اطفاء وانقاذ صباح اليوم الاربعاء على تخليص طفل بعد أن علقت رجله بجدار حديدي (سياج) في ملعب كرة قدم بمدرسته في كريات موتسكين.



تم تخليص الطفل بواسطة معدات خاصة وبحذر شديد وتحت اشراف طبي، تم تخليص رجل الطفل واحالته لتلقي العلاج الطبي اللازم في المستشفى.




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