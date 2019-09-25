فيديو وصور - شفاعمرو تستفيق على هدم بيت طبيب طور البناء في حي الفوار بذريعة البناء دون ترخيص

استفاق اهالي شفاعمرو اليوم الاربعاء على اليات الهدم والخراب التي اقتحمت المدينة بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة والخيالة , وعملت على هدم بيت (فيلا من 3 طوابق ) طور البناء تعود ملكيته لطبيب من المدينة في حي الفوار بحجة وذريعة البناء بدون ترخيص.

وتم اغلاق المنطقة من قبل الشرطة وتحويلها لثكنة عسكرية حيث عملت اليات الهدم على هدم البيت وتسويته بالارض على مرأى ومسمع اصحابه واهل الحي في مشهد اثار غضب الاهالي والمواطنين .وعبر الاهالي عن غضبهم الشديد ازاء ما حصل معنتبرين الحكومة مستمرة في نهجها ازاء هدم البيوت في المجتمع العربي .