لقاء, آخر, مرتقب, بين, نتنياهو, وغانتس, لبحث, تشكيل, الحكومة,

تستمر اليوم المساعي الهادفة الى الخروج من العقدة السياسية المستعصية.

وسيعقد في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس مساء لقاءً آخر بين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس تحت رعاية الرئيس رؤوفين رفلين.وسيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة إقامة حكومة وحدة وطنية قبيل اتخاذ الرئيس رفلين قراره بشأن من هي الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.وقالت مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب الليكود ان غانتس لا يرفض الانضمام الى حكومة نتنياهو في اطار التناوب على رئاسة الوزراء.وبدورها نفت مصادر في كاحول لافان هذا الامر وأوضحت ان توزيع المناصب والحقائب سيتم في مرحلة ابعد.