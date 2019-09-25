العراق, يكشف, مخبأ, ”, أبو, بكر, البغدادي, ”, الجديد,

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أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات...
هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، خطة السلام...
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل...
حذر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني من أن استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين...
توفي ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر . وقالت...
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة...
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية...
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، قبيل افتتاح قمة حول المناخ أن 66 دولة وعدت...
أعلنت وزارة الداخلية الروسية رسميا، الاثنين، أن مسؤولا سابقا بالكرملين، يعتقد...
استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية...