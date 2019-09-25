العراق, يكشف, مخبأ, ”, أبو, بكر, البغدادي, ”, الجديد,

نقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ” أبو علي البصري ” قيام وزارة الداخلية بتحديد المكان الجديد المتواجد به زعيم تنظيم داعش الإرهلبي ” إبراهيم عواد السامرائي ” الملقب ب ” أبو بكر البغدادي ” .

ويأتي ذلك بعد أيام من ظهور أحدث تسجيل صوتي لـ البغدادي والذي دعا من خلاله إلى دعا خلاله عناصره إلى إنقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات متوعدا بالثأر لهم وتحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا وحثهم على تجديد استهداف القوى الأمنية العراقية .وقال أبو على البصري أن البغدادي متواجد حاليا في إحدى مناطق سوريا الغربية .كما أشار إلى أن عدد من القادة في تنظيم داعش هربوا باتجاه تركيا وشمال إفريقيا بأوامر مباشرة من أبو بكر البغدادي .. فيما يتواجد عدد من الإرهابيين وعائلاتهم في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية .وحذر البصري من تواجد عصابات داعش في إدلب السورية .