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لطيفة تشيد بانجازات السيسي: “يسقط الخونة”!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت الفنانة لطيفة التونسية دعمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد الحراك الذي يدعو الى مظاهرات لعزله يوم الجمعة المقبل.



 وقالت لطيفة، في فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، “انا عايشة في مصر من اكثر من 25 سنة درست في مصر وتعلمت في مصر ونجحت في مصر واللي ما شافش الانجازات التي حصلت اخيرا في مصر يبقى فايتوا حاجات كثير جدا”.


وتابعت لطيفة معددة انجازات السيسيي “اللي يشوف قناة السويس والعاصمة الادراية الجديدة والانجازات التي حصلت فيها والتي ستحصل ومدينة العلمين الجديدة والطرقات الموجودة وفايروس سي بتصلح ويتلغي من حياة المصريين”.


واضافت “انا بدعم مصر ومن يرؤسها وجيشها وشعبها وناسها” وختمت كلامها بالقول “رينا يحمي مصر ويسقط الخونة”.


وكتبت لطيفة معلقة على الفيديو “هو ده رأيى وهى دى قناعتى وافتخر والى موش عاجبه مايدخلش صفحتى. . وكفايه وهم ومغالطات يا خونه حتودو الشعوب فين أكثر من إلى شفناه ومن إلى احنا فيه .. انكشفتوووو والناس وعيت.”.




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