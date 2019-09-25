الكشف, عن, 3, مدن, لاستضافة, نهائي, أبطال, أوروبا, حتى, 2023,

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كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن اختلاف الإصابة التي تعرض لها ليونيل...
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة للاعب...
كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "لم يعد مهتما" بالعودة...
أثار قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بشأن عدم حضور حفل الأفضل،...
أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة...
شارك الأبن ماتيو والده ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، سعادته بالحصول...
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل...
يشهد مسرح "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من...
قرر الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، شراء كلب حراسة من إحدى...