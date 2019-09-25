"شاومي", تطلق, هاتفًا, دون, كاميرا, سيلفي,

تشغل شاشة الهاتف الذكي الجديد "Mi Mix Alpha" مئة في المئة من إطار الهاتف وتلتف حوله بالكامل حتى تصل إلى الكاميرا الخلفية، كما يتميز الهاتف بدقة 108 ميغا بيكسل.

وعرضت شركة شاومي، اليوم الأربعاء، الهاتف الذكي في بكين والذي سيعرض نسخة منه للبيع في ديسمبر/ كانون الثاني بمبلغ قدره 2800 دولار.وتدعم الشاشة الجانبية لهاتف "Mi Mix Alpha" عرض حالة البطارية وإشارة الشبكة، كما يظهر في الجزء الجانبي للهاتف أزرار مميزة بحساسية الضغط، أيضاً تشير شاومي أن الشاشة تشغل 180% من أبعاد الهاتف.ولا يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي، حيث تعمل الكاميرة الخلفية على دعم المستخدم في تصوير السيلفي.وهذا الهاتف هو الأول بدقة 180 ميغا بيكسل ويمتلك ثلاث كاميرات بالخلف للصور الأمامية والخلفية ويعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة مخصصة لهذا الجهاز من "MIUI 11" ببطارية سعتها "4050mAh".كما عرضت شاومي هاتف "Mi9 Pro 5G"، الذي يدعم شبكة الجيل الخامس، سيتوفر الهاتف بدءاً من اليوم في السوق الصيني والأسعار تبدأ من 520 دولار لنسخة 8 رام مع 256 ذاكرة تخزين وتصل إلى 665 دولار لنسخة 12 رام و 512 ذاكرة تخزين.