بفضل, الملوخية،, مدرسة, صندلة, تحصل, على, جائزة, هامة, ومكافئة, بقيمة, 150, ألف, شيكل‎,

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ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت...
شارك طاقم من محاضري كلية سخنين مشاركة فاعلة ومركزية بورشة العمل الدولية ضمن مشروع...
تحتفل عرابة اليوم بتخريج الكوكبة السادسة من اطبائها في جامعة كونستانسا...
شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم في مهرجان الفلكلور...
تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ...
في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا...
احتفل مسجد خالد بن الوليد في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، بالسنة الهجرية...
من المقرر أن يبدا مجلس محلي الشبلي-ام الغنم في الأيام القريبة بإنشاء وحدتين...
افتتحت أسرة المدرسة الاعدادية ابن سينا كفر قرع العام الدراسي الجديد بأجواء من...
افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام،...