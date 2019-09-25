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الليكود يحصل على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا على حساب يهدوت هتوراة



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في تغيير على نتائج الانتخابات , حصل حزب الليكود على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا على حساب يهدوت هتوراة.


وافيد ان حزب يهدوت هتوراه  خسر المقعد الثامن ليستقر على سبعة مقاعد.




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