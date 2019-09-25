الليكود, يحصل, على, مقعد, اضافي, ليرتفع, الى, 32, مقعدا, على, حساب, يهدوت, هتوراة,

وافيد ان حزب يهدوت هتوراه خسر المقعد الثامن ليستقر على سبعة مقاعد.

في تغيير على نتائج الانتخابات , حصل حزب الليكود على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا على حساب يهدوت هتوراة.

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