مصرع, الفتى, يوسف, علاء, خضر, زاهدة, من, القدس, بحادث, طرق,

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في تغيير على نتائج الانتخابات , حصل حزب الليكود على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا...
اليوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة...
"الى اين وصلنا، اين التعاطف مع العمال عشية الاعياد، اين كرامة الانسان ؟" هذا ما...
برعاية رئيس المجلس المحلي جميل بصول ومشروع المجتمع الامن لمكافحة العنف...
انتهى في كفار همكابيا في رمات غان الاجتماع الذي عقد بين رئيس طاقم المفاوضات عن...
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية على...
هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون...
“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد...
بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل ...
مدتت محكمة الصلح في الخضيرة فترة اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم اعتقلت بشبهة...