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مصرع الفتى يوسف علاء خضر زاهدة من القدس بحادث طرق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  الفتى يوسف علاء خضر زاهدة من القدس 15 عاما مصرعه ليلة امس جراء حادث طرق مروع بين دراجة كان يقودها وسيارة خصوصية قرب حاجز الزعيم.


وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى متأثرا بجراحه .




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