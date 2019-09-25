مصرع, الفتى, يوسف, علاء, خضر, زاهدة, من, القدس, بحادث, طرق,

لقي الفتى يوسف علاء خضر زاهدة من القدس 15 عاما مصرعه ليلة امس جراء حادث طرق مروع بين دراجة كان يقودها وسيارة خصوصية قرب حاجز الزعيم.

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الليكود يحصل على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا على حساب يهدوت هتوراة 2019-09-25 | 06:33:47 في تغيير على نتائج الانتخابات , حصل حزب الليكود على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا...

الطقس - اجواء صافية بوجه عام 2019-09-25 | 06:07:43 اليوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة...

رئيس الهستدروت ردا على نية ادارة سلكوم اقالة مئات العمال : لن اسمح بالمس بمكانة العمال 2019-09-24 | 20:36:31 "الى اين وصلنا، اين التعاطف مع العمال عشية الاعياد، اين كرامة الانسان ؟" هذا ما...

مظاهرة ورفع شعارات في الرينة تنديدا بالجريمة واستفحال العنف 2019-09-24 | 19:05:13 برعاية رئيس المجلس المحلي جميل بصول ومشروع المجتمع الامن لمكافحة العنف...

انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات بين الليكود وكاحول لفان وريفلين يدعو نتنياهو وغانتس للعشاء غدا 2019-09-24 | 16:32:39 انتهى في كفار همكابيا في رمات غان الاجتماع الذي عقد بين رئيس طاقم المفاوضات عن...

كاتس: اجتمعت بأحد وزراء الخارجية العرب 2019-09-24 | 16:30:57 كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية على...

فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس 2019-09-24 | 14:50:00 هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون...

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الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين 2019-09-24 | 13:51:31 بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل ...