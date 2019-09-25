مجلس, النواب, الأمريكي, يعلن, طرح, مشروع, لعزل, ترامب,

أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات لعزل الرئيس، دونالد ترامب.

وقال رئيس لجنة الطرق والوسائل الخاصة بالضرائب، ريتشارد نيل، في أعقاب لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه تم اتخاذ القرار بالمضي قدما، مشيرا إلى أن هذا الموقف حظي بتأييد رؤساء اللجان الأخرى.وفي سياق متصل، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار يطالب بإحالة شكوى الموظف في الاستخبارات الذي كشف عن موضوع ضغط ترامب على أوكرانيا، إلى لجنتي شؤون الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.وفي وقت سابق أوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في المجلس ستيني هوير في بيان مشترك لهما، أن القرار ينص أيضا على حماية كاشف المعلومات.وقالت بيلوسي تعليقا على المعلومات حول ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل المرشح المحتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، إنه لم يحق لترامب أن يطلب من حكومة أجنبية فتح تحقيق يخص منافسه السياسي، حتى إن لم يربط فتح التحقيق مع تقديم المساعدات.