تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-25 06:33:47 الليكود يحصل على مقعد اضافي ليرتفع الى 32 مقعدا على حساب يهدوت هتوراة |  2019-09-25 06:30:11 مصرع الفتى يوسف علاء خضر زاهدة من القدس بحادث طرق |  2019-09-25 06:07:43 الطقس - اجواء صافية بوجه عام |  2019-09-25 06:05:56 مجلس النواب الأمريكي يعلن طرح مشروع لعزل ترامب |  2019-09-24 20:39:30 أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة |  2019-09-24 20:36:31 رئيس الهستدروت ردا على نية ادارة سلكوم اقالة مئات العمال : لن اسمح بالمس بمكانة العمال |  2019-09-24 19:12:19 ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم |  2019-09-24 19:05:13 مظاهرة ورفع شعارات في الرينة تنديدا بالجريمة واستفحال العنف |  2019-09-24 19:15:10 تظاهرة تدعو لمكافحة الجريمة في الناصرة بعد مقتل لوابنة |  2019-09-24 16:32:39 انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات بين الليكود وكاحول لفان وريفلين يدعو نتنياهو وغانتس للعشاء غدا |  2019-09-24 16:30:57 كاتس: اجتمعت بأحد وزراء الخارجية العرب |  2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس النواب الأمريكي يعلن طرح مشروع لعزل ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس قرر المضي قدما بإطلاق الإجراءات لعزل الرئيس، دونالد ترامب.



وقال رئيس لجنة الطرق والوسائل الخاصة بالضرائب، ريتشارد نيل، في أعقاب لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه تم اتخاذ القرار بالمضي قدما، مشيرا إلى أن هذا الموقف حظي بتأييد رؤساء اللجان الأخرى.


وفي سياق متصل، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار يطالب بإحالة شكوى الموظف في الاستخبارات الذي كشف عن موضوع ضغط ترامب على أوكرانيا، إلى لجنتي شؤون الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.


وفي وقت سابق أوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في المجلس ستيني هوير في بيان مشترك لهما، أن القرار ينص أيضا على حماية كاشف المعلومات.


وقالت بيلوسي تعليقا على المعلومات حول ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل المرشح المحتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، إنه لم يحق لترامب أن يطلب من حكومة أجنبية فتح تحقيق يخص منافسه السياسي، حتى إن لم يربط فتح التحقيق مع تقديم المساعدات.




كلمات متعلقة

مجلس, النواب, الأمريكي, يعلن, طرح, مشروع, لعزل, ترامب,

تابعونــا

أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة أردوغان يهاجم إسرائيل و"صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة 2019-09-24 | 20:39:30

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة الأممية، خطة السلام...

ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم 2019-09-24 | 19:12:19

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل...

ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية 2019-09-24 | 14:50:52

حذر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني من أن استمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين...

وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر 2019-09-24 | 11:38:18

توفي ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر . وقالت...

ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران 2019-09-24 | 05:46:16

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة...

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية 2019-09-23 | 17:51:29

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية...

66 دولة تتعهد الالتزام لتحييد أثر الكربون بحلول 2050 66 دولة تتعهد الالتزام لتحييد أثر الكربون بحلول 2050 2019-09-23 | 17:49:59

أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، قبيل افتتاح قمة حول المناخ أن 66 دولة وعدت...

رسميا.. روسيا تعلن فقدان "جاسوس واشنطن" رسميا.. روسيا تعلن فقدان "جاسوس واشنطن" 2019-09-23 | 16:32:56

أعلنت وزارة الداخلية الروسية رسميا، الاثنين، أن مسؤولا سابقا بالكرملين، يعتقد...

احتجاجا- فلسطين تستدعي نائب السفير الأسترالي احتجاجا- فلسطين تستدعي نائب السفير الأسترالي 2019-09-23 | 16:31:06

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية...

ترامب ينهي الجدل: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين ترامب ينهي الجدل: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين 2019-09-22 | 17:36:35

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف عائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون مصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة الرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار مقبرة تدنيس كنيسة اللاتبن الناصرة تحطيم شواهد قبور مجهولين شعارات مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت تعيين محمد عايد عدوي طرعان مديرا قسم المفاصل مستشفى بوريا محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com