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ترامب من نيويورك: نتوقع من شركائنا وحلفائنا أن يدفعوا مقابل حماية أمنهم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول المجاورة، من أجل التصدي "لانتهاكات" إيران في الشرق الأوسط.


وقال الرئيس الأمريكي، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إنه يجب منع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".


وأكد أنه سوف يشدد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.


كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى دولة في العالم، بعد أن أنفقت حوالي 2.3 مليون دولار لإعادة بناء الجيش، ولكنها تتمنى ألا تستخدم هذه القوة ضد أي جهة.


وتابع: "يعلم الأمريكيون إنه على دولتنا أن تبقى قوية، وثرية من حيث التفكير والافكار، الولايات المتحدة تدافع عن تقاليدها وهويتها الخاصة".




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