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مظاهرة ورفع شعارات في الرينة تنديدا بالجريمة واستفحال العنف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



برعاية رئيس المجلس المحلي جميل بصول ومشروع المجتمع الامن لمكافحة العنف المخدرات،الكحول.نظم مجلس محلي الرينة اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة،وذلك على دوار العين بمشاركة اعضاء المجلس المحلي ومدارء الاقسام والموظفين كما وشارك عشرات الطلاب من جميع مدارس القريه. حيث عبر المشاركين عن استنكارهم الشديد لحوادث العنف والقتل التي تعصف بمجتمعنا العربي، ورفعوا شعارات مندده بالعنف والقتل.


رئيس المجلس المحلي جميل بصول قال:"علينا الوقوف وقفة الرجل الواحد لمحاربة العنف والجريمة،الوضع في مجتمعنا لا يطاق وعلى جميع الجهات والاطر التعاون لمنع الجريمة المقبلة".




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