تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 16:32:39 انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات بين الليكود وكاحول لفان وريفلين يدعو نتنياهو وغانتس للعشاء غدا |  2019-09-24 16:30:57 كاتس: اجتمعت بأحد وزراء الخارجية العرب |  2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مخاطر الحمل بعد الـ 35 وطرق تخفيفها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قد يكون الحمل بعد الـ 35 هو الأول نتيجة تأخره لبعض الظروف، أو قد يكون الحمل الثاني أو الثالث، وفي كل الأحوال تحيط به عوامل مختلفة عن الحمل قبل الـ 30. إليك كيف تتعاملين مع مخاطر الحمل بعد تخطي الـ 35:



تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحمل منذ التخطيط له، وتخفيف الوزن

تتضمن المخاطر التي تهدد الحمل المتأخر: سقوط الحمل، والولادة المبكرة، ووفاة الطفل عقب الولادة، وسكري الحمل، وتشوهات الكرموسومات، وتأخر نمو الجنين.


ومن المخاطر الأخرى: انفصال المشيمة وما يؤدي إليه من مضاعفات للحمل والتي قد تصل إلى عçم القدرة على استكماله، والحاجة إلى ولادة قيصرية. إلى جانب زيادة مخاطر إصابة الأم بأمراض القلب إذا حدث الحمل بعد الـ 40.


طرق تخفيف المخاطر:


* تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحمل منذ التخطيط له، وخاصة حمض الفوليك (الفولات).


* علاج المشاكل الصحية أو حُسن إدارتها قبل حدوث الحمل، مثل مشاكل الغدة الدرقية والسكري وارتفاع ضغط الدم.


* تخفيف الوزن وضبطه قبل الإخصاب.


* الحصول على عدد ساعات النوم المطلوبة أثناء الحمل.


* التغذية الصحية المتوازنة، والابتعاد عن الأطعمة المصنّعة وخاصة لحوم الهوت دوغ واللانشون والبرغر والبيبروني، والمخبوزات الجاهزة، وتقليل الدهون بشكل عام، مع زيادة الخضروات والفواكه والمكسرات والبقول.


* إذا استمرت محاولات الحمل 6 أشهر بعد سن الـ 35 من دون نجاح عليك مراجعة طبيبة إخصاب.




كلمات متعلقة

مخاطر, الحمل, بعد, الـ, 35, وطرق, تخفيفها,

تابعونــا

الحليب النباتي لا يناسب الطفل قبل 5 سنوات الحليب النباتي لا يناسب الطفل قبل 5 سنوات 2019-09-24 | 14:50:00

حذّرت التوصيات الجديدة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تقديم الحليب النباتي...

فوائد صحية رائعة للّوبيا البيضاء فوائد صحية رائعة للّوبيا البيضاء 2019-09-24 | 12:50:05

تمتاز اللوبيا (الفاصوليا) البيضاء بكمية المعادن والألياف والبروتين التي توفرها...

أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض 2019-09-24 | 08:44:09

يرتبط الأرز الأبيض أو الأرز العادي الذي نستهلكه يومياً بالكثير من الآثار الضارة،...

العلماء يقترحون طريقة جديدة لمكافحة السرطان العلماء يقترحون طريقة جديدة لمكافحة السرطان 2019-09-23 | 14:50:40

أعلن باحثون من معهد فرنسيس كريك للطب الحيوي، أن الآثار الوراثية للفيروسات التي...

ما هي متلازمة الطفل الأوسط ؟ ما هي متلازمة الطفل الأوسط ؟ 2019-09-23 | 12:01:09

ترتيب الطفل بين إخوته ليس العامل الوحيد وراء ما يسمّى بحالة "الطفل الأوسط"،...

احمرار العين تنذر بالتهاب الملتحمة احمرار العين تنذر بالتهاب الملتحمة 2019-09-23 | 10:51:20

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إلى أن احمرار العين أو الشعور بالحكة بها قد...

4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د 4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د 2019-09-23 | 09:22:24

يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة...

كيف تؤثر الولادة القيصرية على مناعة الأطفال؟ كيف تؤثر الولادة القيصرية على مناعة الأطفال؟ 2019-09-22 | 15:00:41

خلصت دراسة بريطانية إلى أن الأطفال المولودين بواسطة العمليات القيصرية، يفتقدون...

هل يضر "التحميص" بالقيمة الغذائية للمكسرات؟ هل يضر "التحميص" بالقيمة الغذائية للمكسرات؟ 2019-09-22 | 12:40:39

يوصي خبراء الصحة، بتناول المكسرات على نحو منتظم، نظرا لمنافعها الصحية الجمة،...

هل يمكن الاعتماد على القهوة لإنقاص الوزن؟ هل يمكن الاعتماد على القهوة لإنقاص الوزن؟ 2019-09-22 | 11:26:44

للقهوة فوائد صحية عديدة منها ما تم الكشف عنه حديثاً من أنها تزيد حرق السعرات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة أحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا سطو مسلح رهائن مشتبه سلاح فرع بريد بن عامي شارع عكا الشرطة تحاصر فارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي حريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com