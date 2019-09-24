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احمد فهمي غاضب بسبب الترويج لاخبار كاذبة عن مرض زوجته



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شن الفنان المصري أحمد فهمي هجوما على أحد الأشخاص واتهمه بالترويج لأخبار كاذبة عن مرض زوجته الفنانة هنا الزاهد.



 وقد أعاد أحمد فهمي نشر هذا الفيديو وعلق عليه”اتفضلوا يا جماعة .. شوفو إحنا عايشين فى وسط اية، فيديو استثمار مرض و كل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هى عندها فيروس ولا أي كلام من دا … حسبى الله و نعم الوكيل”.


وأضاف فهمي “أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكوا بس .. هل دى نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! .. إحنا متبهدلين في المستشفيات و دا بيأكل على قفانا عيش بالكذب .. لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟”.


يذكر انه وفي أول تعليق لها في أعقاب تعرضها لوعكة صحية نشرت دعاء الشفاء ” اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي..رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي”.




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