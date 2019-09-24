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انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات بين الليكود وكاحول لفان وريفلين يدعو نتنياهو وغانتس للعشاء غدا



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انتهى في كفار همكابيا في رمات غان الاجتماع الذي عقد بين رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود الوزير ياريف ليفين ونظيره من كاحول لفان يورام طوربوبيتش .

ويندرج ذلك في اطار المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية
واصدر الليكود بيانا اتهم فيه كاحول لفان بتسريب معلومات ترمي الى زرع بذور الشقاق في معسكر اليمين واجهاض الجهود الرامية الى إقامة ائتلاف حكومي.

 واصدر الليكود هذا البيان في اعقاب ما ذكره مراسل إذاعة ( كان ) ميخائيل شيمش من ان مقربين لرئيس كاحول لافان بيني غانتس ادعوا ان تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تدل على انه يدير مفاوضات باسم الليكود فقط وليس باسم كتلة الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة ( حاريديم ).


الرئيس رفلين يدعو نتنياهو وغانتس الى الاجتماع مرة اخرى 


وافيد ان الرئيس ريفلين وجه الدعوة الى كل من نتنياهو وغانتس لحضور مادبة عشاء غدا في مسعى لكسر الجمود في المغاوضات الائتلافية التي ستستمر بين الطاقمين .


هذا وقام مقر رؤساء إسرائيل بنشر محاضر وبروتوكولات المحادثات والمفاوضات التي جرت قبل 35 عاما تحت رعاية رئيس الدولة الراحل حاييم هرتصوغ بين الراحلين رئيسي حزبي الليكود والمعراخ يتسحاق شامير وشمعون بيرس . وذكر ان الهدف هو توضيح كيفية اجراء المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد حينها. يشار الى ان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بادر امس الى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس كاحول لفان بيني غانتس بهدف تشكيل حكومة كهذه




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