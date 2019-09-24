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كاتس: اجتمعت بأحد وزراء الخارجية العرب



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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وكتب كاتس في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقاء أول ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني، وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين".


ولم يذكر كاتس أية تفاصيل اضافية، حول اسم الوزير العربي.


وشارك وزير الخارجية الإسرائيلي، نيابةً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الدورة الجديدة للأمم المتحدة. في حين أعلن الأخير انه لن يشارك هذه السنه في الدورة الجديدة، بسبب "الظروف السياسية بعد الانتخابات الإسرائيلية، ولمتابعة تداعياتها".


وبدوره، أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، أن الوفد الإسرائيلي المشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيعقد اجتماعا مع قادة الدول العربية حول قضية إيران.




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