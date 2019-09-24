كاتس:, اجتمعت, بأحد, وزراء, الخارجية, العرب,

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انتهى في كفار همكابيا في رمات غان الاجتماع الذي عقد بين رئيس طاقم المفاوضات عن...
هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون...
“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد...
بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل ...
مدتت محكمة الصلح في الخضيرة فترة اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم اعتقلت بشبهة...
يجتمع في هذه الاثناء رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود الوزير ياريف ليفين مع نظيره...
يستنكر مجلس اكسال المحلي محاولة احراق المركز الجماهيري في اكسال، حيث تسلّل...
من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة....
عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال...
أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء...