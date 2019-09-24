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جائزة "الأفضل".. ميسي صوت لرونالدو فمن اختار "الدون"؟



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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة للاعب الذي يستحق -من وجهة نظرهم- جائزة "الفيفا" لأفضل لاعب العالم (ذا بيست) التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، أمس الاثنين في حفل أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.



البداية مع عريس ليلة أمس الذي منح خمس نقاط للسنغالي ساديو ماني هداف ليفربول، وثلاث نقاط لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ونقطة واحدة لزميله في النادي الكتالوني فرينكي دي يونغ.


في المقابل، لم يمنح رونالدو -الذي غاب عن حفل الفيفا أمس بعدما علم بأنه ليس الفائز بالجائزة- أي نقاط لميسي، ولكنه صوت لصالح كل من الهولندي ماتياس دي ليخت زميله في اليوفي والهولندي دي يونغ، وأخيرا الفرنسي كليان مبابي.


أما لويس إنريكي المدرب السابق للمنتخب الإسباني ولبرشلونة، فصوت لصالح كل من ميسي والبلجيكي إيدن هازارد، مهاجم ريال مدريد، والهولندي دي يونغ على الترتيب.


في حين صوت سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني لصالح زميله هازارد والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح على الترتيب.


وانفرد "البولغا" بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعا رصيده إلى ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب لرونالدو.


وسبق لميسي أن توج بالجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.




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