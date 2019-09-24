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اكدت مواقع متخصصة في شؤون التقنيات الرقمية أن "واتس آب" قد بدأ باختبار ميزة جديدة...
قتل أب من إقليم مديونة في المغرب، إبنه البالغ من العمر 14 عاماً، بعد خلاف حول...
وجهت محكمة الجنايات في دبي بالإمارات إلى أم وولديها وثلاثة من أبناء عمومتها تهمة...
ضجّت مواقع وصفحات الإنترنت الروسية مؤخرا بقصة شابة لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد...
ألقت دوريات الأمن بجدة، القبض على مواطن يتجول بـ”أسد” بجوار أحد الكافيهات في أحد...
قالت عائلة يوسف القططي، الفلسطيني الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته، إن ما...
اشتركت شركتا "بي أم دبليو" و"ساري نانو سيتستمز" في تصنيع أول سيارة مطلية...
استعرضت شركة Oppo الصينية تقنية جديدة طورتها لشحن بطارية الهواتف الذكية في زمن...
أعلنت مجموعة عملاق التّكنولوجيا الصّينيّ، "هواوي"، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث...
توفيت فتاة روسية تدعى يفغينيا شولياتفا تبلغ من العمر 26 عاما، وذلك بعد تعرضها ...