فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس

هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس .

وأفاد شهود عيان، بأن العشرات من أفراد بلدية القدس حضروا إلى المنزل وقاموا بتقطيع الأعمدة الحديدية الخاصة بالمنزل بعد هدم السقف، بحماية من الشرطة .وأضاف الشهود ان المنزل يعود للمواطن عيسى محمد خليل، الذي جرى اعتقاله أيضا مع شقيقه قصي بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته التي تقطن في نفس المنزل.