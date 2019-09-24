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فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس



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هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس .




وأفاد شهود عيان، بأن العشرات من أفراد بلدية القدس حضروا إلى المنزل وقاموا بتقطيع الأعمدة الحديدية الخاصة بالمنزل بعد هدم السقف، بحماية من الشرطة .


وأضاف الشهود ان المنزل يعود للمواطن عيسى محمد خليل، الذي جرى اعتقاله أيضا مع شقيقه قصي بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته التي تقطن في نفس المنزل.




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