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الحليب النباتي لا يناسب الطفل قبل 5 سنوات



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حذّرت التوصيات الجديدة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تقديم الحليب النباتي للصغار قبل عمر 5 سنوات بدلاً من الحليب البقري.



وشمل التحذير العصائر والمشروبات المضاف إليها سكّر أو نكهات. ويعتبر الحليب من الأطعمة الأساسية لتغذية الأطفال الصغار، لكن وفقاً للتوصيات الجديدة لا تلبي أنواع الحليب النباتي المغذيات المطلوبة لمرحلة الطفولة المبكرة.


لا ينبغي تقديم المشروبات المحلاة بسكر مضاف للأطفال قبل سن 5 سنوات، سواء كانت مشروبات غازية أو عصائر


ويتم تصنيع الحليب النباتي عادة من الصويا أو الأرز أو الشوفان أو المكسرات أو جوز الهند، ولا تحتوي التركيبات التي تحتويها هذه الأنواع على المغذيات المطلوبة للنمو.


وتضمنت التوصيات الجديدة لتغذية الأطفال قبل سن 5 سنوات الحث على عدم تقديم المشروبات المحلاة التي يضاف إليها سكر بكل أنواعها، سواء كانت مشروبات غازية أو عصائر.


وشمل التحذير أيضاً المشروبات الغازية التي لا تحتوي على سكر (زيرو سكر) لأنه تتم تحليتها بمحليات اصطناعية لا تقل خطورة على البنكرياس.




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