تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نيمار يئس من الليغا.. والبديل "عملاق إنجلترا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "لم يعد مهتما" بالعودة لفريقه السابق برشلونة الإسباني، مشيرة إلى أن وجهته المقبلة قد تصبح "الدوري الإنجليزي الممتاز".



وقال موقع قناة "فوكس بورتس" إن آمال نيمار خابت بعد فشل عودته للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مضيفا "يعتقد نيمار أن برشلونة لم يقم بما يكفي لإعادته إلى الفريق، وهو ما يعني أن اهتمامات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ستتغير". 


وأوضح المصدر أن اللاعب البرازيلي يستعد لتجربة جديدة ستكون هذه المرة في "البريميرليغ" بعد توصله لاتفاق مع العملاق مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وتابع "نادي الشياطين الحمر توافق مع نيمار على صفقة بقيمة 230 مليون يورو، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي مستعدون لمنحه راتبا سنويا يناهز الـ50 مليون يورو".



من جهتها، كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية الأسبوعية أن نيمار سيبقى في سان جرمان لمدة موسم إضافي واحد فقط، قبل أن ينتقل إلى "مان يونايتد".


وكان نيمار أبدى، في وقت سابق، عدم رغبته في الاستمرار مع فريق عاصمة النور، إلا أن تعثر المفاوضات مع "البارسا" فرضت عليه البقاء.


وكان مهاجم البرازيل أنقذ فريقه، مساء أمس الأحد، حين أحرز له هدف الفوز 1-0 على مستضيفه أولمبيك ليون، ليحكم الفريق بذلك قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم




كلمات متعلقة

نيمار, يئس, من, الليغا.., والبديل, "عملاق, إنجلترا",

تابعونــا

قرار كريستيانو رونالدو يثير غضب الفيفا قرار كريستيانو رونالدو يثير غضب الفيفا 2019-09-24 | 13:59:50

أثار قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بشأن عدم حضور حفل الأفضل،...

ميسي: أفتقد الإيقاع.. ولاعب برشلونة مثير للإعجاب ميسي: أفتقد الإيقاع.. ولاعب برشلونة مثير للإعجاب 2019-09-24 | 12:55:53

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة...

صور - هكذا شارك ابن ميسي والده فرحته بجائزة أفضل لاعب صور - هكذا شارك ابن ميسي والده فرحته بجائزة أفضل لاعب 2019-09-24 | 10:53:33

شارك الأبن ماتيو والده ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، سعادته بالحصول...

كشف نتائج التصويت في جائزة الأفضل.. صلاح الرابع كشف نتائج التصويت في جائزة الأفضل.. صلاح الرابع 2019-09-24 | 08:52:58

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في...

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 2019-09-24 | 05:40:11

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل...

اليوم - حفل توزيع جوائز "الأفضل في العالم 2019" اليوم - حفل توزيع جوائز "الأفضل في العالم 2019" 2019-09-23 | 14:50:07

يشهد مسرح "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من...

بوجبا يشتري كلبًا لحمايته من جماهير مانشستر يونايتد بوجبا يشتري كلبًا لحمايته من جماهير مانشستر يونايتد 2019-09-23 | 12:04:19

قرر الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، شراء كلب حراسة من إحدى...

نيمار: الأهداف تمنحني ثقة أكبر نيمار: الأهداف تمنحني ثقة أكبر 2019-09-23 | 10:46:37

أبدى نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، سعادته بإحراز هدف الفوز على أولمبيك...

زيدان: مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي زيدان: مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي 2019-09-23 | 09:23:01

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 1-0،...

أول رد فعل لميسي بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة أول رد فعل لميسي بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة 2019-09-22 | 15:00:32

كشفت إذاعة "COPE"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، وجه حديثا صارما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع عرعره نشأت ملحم قرية مروحية قوات أمن شرطة كبيرة تداهم حي الظهرات اعتقال المغار ابتزاز مشتبه مصاب اصابة جريح انترنت نشر مواد صورطالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةبلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء بئر المكسور طفل حاولة اختطاف شاب مجهول متدين يهويد يباه سوالف شفاعمرو شرطة شكوى بلاغالحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة مستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com