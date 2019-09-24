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هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنان المصرية أنغام، عن عدد من أسراره الشخصية وعلاقته بها، وسبب حزنها بعد زواجهما.



أحمد إبراهيم، قال خلال لقائه في فقرة “أسالني”، والمذاع عبر فضائية cbc: “أنغام طول عمرها مبتردش على الانتقادات ومبتقراش ومبتهتمش.. ولكن مؤخرا هي زعلانة لأن في تجاوز ضدها”.


أما عن أول من بارك لهما بمناسبة الزواج، فقال: “لا أتذكر بدقة، إما سميرة سعيد أو شيرين عبدالوهاب”.


وتابع: أنهما لم يسافرا في شهر العسل بسبب التزامهما بالعمل على ألبوم أنغام”.


وأوضح أنه رغم موقف الفنانة السورية أصالة نصري، من زواجه فهو يفصل بشكل كامل بين الشق الفني والأمور الشخصية.


وعن أكثر الأغاني التي أثرت به في أعماله الفنية أكد أنها أغنية “مشاعر”، والتي قدمتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.


يذكر أن الفنانة المصرية أنغام، أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في شهر إبريل الماضي، وتعرضت للكثير من الانتقادات من قبل الفنانة السورية أصالة، رغم صداقتهما وذلك بسبب أن زوج أنغام، كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة.




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