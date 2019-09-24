تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



     

“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد أبو النعاج ورمًا سرطانيًا خبيثًا من أرضية فم عدوان رحال. بعد إزالة الورم، وأثناء الجراحة نفسها، أجرى الدكتور عيران بار مئير والدكتور أريئيل تيسونا عملية جراحية مجهرية لاعادة بناء الفك وأرضية الفم.
 
كان عدوان رحال (53 عامًا) من قرية عرب الهيب، يعاني من ألم في الفك السفلي وصعوبة في الابتلاع، قرر اجراء فحص وتوجه إلى قسم جراحة الفم والفكين في المركز الطبي باده بوريا. ويشير د. عماد أبو النعاج - مدير القسم أنه “عند اجراء الفحصص، لاحظ د. شريف عرايدة قرحة نزفية في أرضية الفم واشتبه خلال التشخيص بوجود ورم سرطاني خبيث. أجرينا خزعة واتضح خلال بضعة أيام أن الأمر بالفعل كذلك. عندما أدركنا أنه كان ورمًا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة من المرض قررنا اجراء عملية جراحية".


 
في 15 أيلول 2019، وطوال 11 ساعة متتالية، أجرينا الجراحة المعقدة بمشاركة فريق كبير من أقسام جراحة الفم والفكين، الجراحة التجميلية، والتخدير، "قمنا باستئصال الورم مع جزء من الفك وقمنا بتنظيف الغدد الليمفاوية في الرقبة." بعدها أجرى د. عيران بار مئير، مدير وحدة الجراحة التجميلية والدكتور أريئيل تيسونا، نائب مدير قسم الجراحة التجميلية في مستشفى شيبا،  عملية لإعادة بناء الفك بالطريقة الجراحية المجهرية، "قمنا بعزل الوريد باليد، فصلناه وبعدها وتحت المجهر قمنا بربطه وبقية الأوردية بالشريان ووريد الرقية، بالتالي استعدنا ما تمت إزالته في جراحة الأورام".  كما أشار د. بار مئير القسم الثاني من الجراحة.



 
ويلخص د. عماد العملية بالقول “إنها حالة معقدة، وبفضل عمل مشترك من شتى الأقسام، وبالتعاون مع د. تيسونا من شيبا، نجحنا بمعالجة الورم السرطاني بنجاح. من دواعي سرورنا أن عدوان في حالة جيدة ويعود إلى كامل الأداء”.
 
على الرغم من صعوبة الحديث بعد أيام قليلة من الجراحة، يقول عدوان بابتسامة عريضة: "الأطباء هنا أنقذوا حياتي حقًا! لا أصدق أنني سأعود للمنزل خلال أسبوع! "
 




كلمات متعلقة

في, عملية, جراحية, معقدة, ،ازالة, ورم, سرطاني, من, أرضية, فم, مريض, من, عرب, الهيب, واعادة, بناء, الفك, وأرضية, الفم,

تابعونــا

فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس 2019-09-24 | 14:50:00

هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون...

الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين 2019-09-24 | 13:51:31

بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل ...

تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها 2019-09-24 | 13:48:53

مدتت محكمة الصلح في الخضيرة فترة اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم اعتقلت بشبهة...

الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا 2019-09-24 | 13:22:16

يجتمع في هذه الاثناء رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود الوزير ياريف ليفين مع نظيره...

مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة 2019-09-24 | 13:10:04

يستنكر مجلس اكسال المحلي محاولة احراق المركز الجماهيري في اكسال، حيث تسلّل...

سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء 2019-09-24 | 12:59:18

من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة....

مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! 2019-09-24 | 12:58:23

عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال...

فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو 2019-09-24 | 12:10:41

أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء...

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول 2019-09-24 | 12:04:29

ضربت هزة أرضية مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء مركزها بحر مرمرة بدرجة 4.7 على...

طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية 2019-09-24 | 11:31:25

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخراستدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريكرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةالقاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار تخريج كلية عيلبون طلابها اجواء احتفالية مشاركة واسعة رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققتخليص شاب حيفا علق سطح عمارة حريق احتراق شقة سكينة مدينة اطفاء اخماد حادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةحليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة سيول تغمر شوارع النقب الجنوب شاهدوا مياه الامطار الغزيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com