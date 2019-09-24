في, عملية, جراحية, معقدة, ،ازالة, ورم, سرطاني, من, أرضية, فم, مريض, من, عرب, الهيب, واعادة, بناء, الفك, وأرضية, الفم,

“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد أبو النعاج ورمًا سرطانيًا خبيثًا من أرضية فم عدوان رحال. بعد إزالة الورم، وأثناء الجراحة نفسها، أجرى الدكتور عيران بار مئير والدكتور أريئيل تيسونا عملية جراحية مجهرية لاعادة بناء الفك وأرضية الفم.كان عدوان رحال (53 عامًا) من قرية عرب الهيب، يعاني من ألم في الفك السفلي وصعوبة في الابتلاع، قرر اجراء فحص وتوجه إلى قسم جراحة الفم والفكين في المركز الطبي باده بوريا. ويشير د. عماد أبو النعاج - مدير القسم أنه “عند اجراء الفحصص، لاحظ د. شريف عرايدة قرحة نزفية في أرضية الفم واشتبه خلال التشخيص بوجود ورم سرطاني خبيث. أجرينا خزعة واتضح خلال بضعة أيام أن الأمر بالفعل كذلك. عندما أدركنا أنه كان ورمًا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة من المرض قررنا اجراء عملية جراحية".في 15 أيلول 2019، وطوال 11 ساعة متتالية، أجرينا الجراحة المعقدة بمشاركة فريق كبير من أقسام جراحة الفم والفكين، الجراحة التجميلية، والتخدير، "قمنا باستئصال الورم مع جزء من الفك وقمنا بتنظيف الغدد الليمفاوية في الرقبة." بعدها أجرى د. عيران بار مئير، مدير وحدة الجراحة التجميلية والدكتور أريئيل تيسونا، نائب مدير قسم الجراحة التجميلية في مستشفى شيبا، عملية لإعادة بناء الفك بالطريقة الجراحية المجهرية، "قمنا بعزل الوريد باليد، فصلناه وبعدها وتحت المجهر قمنا بربطه وبقية الأوردية بالشريان ووريد الرقية، بالتالي استعدنا ما تمت إزالته في جراحة الأورام". كما أشار د. بار مئير القسم الثاني من الجراحة.ويلخص د. عماد العملية بالقول “إنها حالة معقدة، وبفضل عمل مشترك من شتى الأقسام، وبالتعاون مع د. تيسونا من شيبا، نجحنا بمعالجة الورم السرطاني بنجاح. من دواعي سرورنا أن عدوان في حالة جيدة ويعود إلى كامل الأداء”.على الرغم من صعوبة الحديث بعد أيام قليلة من الجراحة، يقول عدوان بابتسامة عريضة: "الأطباء هنا أنقذوا حياتي حقًا! لا أصدق أنني سأعود للمنزل خلال أسبوع! "