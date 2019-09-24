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الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • جلسة طارئة في مكتب الهستدروت اليوم تمام الساعة الرابعة مساءا بمشاركة رؤساء اللجان لشركات بيليفون ,سيلكوم وبارتنر وهوت موبيل.
بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل  في شركة سلكوم للاتصالات في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين. بالمقابل، صادق بار دافيد على طلب رئيسة لجنة العمال والموظفين في سلكوم مايا يانيف، البدء بخطوات نقابية بشكل فوري.



هذا وستعقد اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً جلسة طارئة في مكتب رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد، وبمشاركة كل من رئيس رابطة عمال الخليوي، الانترنت والهايتك السيد ياكي حلوتسي، رؤساء اللجان لشركات بيليفون ,سيلكوم وبارتنر وهوت موبيل. وستتطرق الجلسة الطارئة لأزمة فرع الخليوي والاتصالات في البلاد ولنية الشركتين سيلكوم وبليفون بإقالة مئات العمال. القسم الاول من الجلسة سيكون مفتوح أمام ممثلي الاعلام والذي سيبدأ ببيان هام من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ورؤساء اللجان. 

وقال رئيس الهستدروت بار دافيد: "إن السلوك العنيف لمدير العام شركة سيلكوم نير شطيرن تجاه عمال الشركة – الذين هم رأس مالها البشري والمورد الأكثر أهمية والخطوات أحادية الجانب، سيتم الرد عليها من قبل الهستدروت ونقابة عمال سيلكوم بقسوة". 


كما وأكد رئيس الهستدروت أن شطيرن ينتهك اتفاقية موقعة سابقا مع العمال وموظفي الشركة والهستدروت، والتي تم بحسبها الاتفاق حول كيفية التعامل في حال كهذه. واضاف ان "الهستدروت لن تقف مكتوفة الأيدي وستمنح لرئيسة اللجنة العمالية مايا يانيف وجميع عمال سيلكوم الدعم الكامل في النضال من أجل الحفاظ على مستقبلهم التوظيفي. وقال بار دافيد "إن عدم الاكتراث التي أبدته إدارة شركة سيلكوم لا يقل عن كونه سلوك فظيعا, وإسرائيل في عام 2019 لن تقبل مثل هذا السلوك".


وقال رئيس لجنة العاملين في الخليوي, الإنترنت والهايتك في الهستدروت ، ياكي حلوتسكي: "من غير المعقول عشية رأس السنة، ان تتعامل إدارة سلكوم بشكل عديم الحساسية تجاه الموظفين، الذين هم المحرك الرئيسي للشركة. من غير المعقول انه في دولة كإسرائيل 2019 ان يتم ابلاغ مئات الموظفين عبر وسائل الإعلام، بـ "مصيرهم" ويتم اقالتهم من مكان عملهم. سنعارض نية الشركة في إقالة العمال".


وقالت رئيسة لجنة العمال في مجموعة سيلكوم مايا يانيف: "ان أي رغبة أو نية للإدارة لإجراء تغييرات تنظيمية أو اقالة عمال سوف تقابل بالرفض والمعارضة الشديدة. كما يدرك جيدا المدير العام لشركة سلكوم أن الأزمة لن يتم من خلال اقالة العمال، ولكن من خلال العمل على نطاق واسع مع وزارة الاتصالات لحل الاخفاقات الحادة في السوق، والتي لا تمثل مشكلة لموظفي سيلكوم فحسب، ولكن لجميع مواطني الدولة الذين سيجدون أنفسهم قريبًا مع البنية التحتية للاتصالات المناسبة، في أحسن الأحوال بمستوى دول العالم الثالث.نضالنا هو  لصالح العمال والمواطنين ".





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