تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مدتت محكمة الصلح في الخضيرة فترة اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم اعتقلت بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها 10 سنوات وجنسيا على ابنتها 7 سنوات .




وامرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال الام حتى يوم بعد غد الخميس لاستكمال التحقيق معها .
تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها




كلمات متعلقة

تمديد, اعتقال, ام, 27, عاما, من, ام, الفحم, بشبهة, الاعتداء, جسديا, على, ابنها, وجنسيا, على, ابنتها,

تابعونــا

فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس 2019-09-24 | 14:50:00

هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون...

في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم 2019-09-24 | 14:50:00

“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد...

الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين 2019-09-24 | 13:51:31

بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل ...

الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا 2019-09-24 | 13:22:16

يجتمع في هذه الاثناء رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود الوزير ياريف ليفين مع نظيره...

مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة 2019-09-24 | 13:10:04

يستنكر مجلس اكسال المحلي محاولة احراق المركز الجماهيري في اكسال، حيث تسلّل...

سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء 2019-09-24 | 12:59:18

من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة....

مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! 2019-09-24 | 12:58:23

عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال...

فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو 2019-09-24 | 12:10:41

أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء...

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول 2019-09-24 | 12:04:29

ضربت هزة أرضية مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء مركزها بحر مرمرة بدرجة 4.7 على...

طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية 2019-09-24 | 11:31:25

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا الشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد انقلاب سيارة البعنة حادث طرق مدخل قرية المكر اصابة امرأة سائقة شرطة اسعاف محمد بركة رئيس لجنة المتابعة مقابلة شاملة الصنارة القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعةامطار فيضانات اغلاق مدخل قرية رمانة العزير البطوف الشمال سيارات عرب الهيب صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com