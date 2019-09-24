ضمن مشروع "ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" في وزارة التربية والتعليم، فازت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم باربع فعاليات "صناديق الهروب"، وذلك على ضوء اعداد الطلاب الكبيرة من المدرسة المنتمين للمشروع.

مشروع ريادة علمية تكنولوجية עתודה מדעית" يهدف الى تشجيع ودعم للطلاب لانهاء بجروت الرياضيات بمستوى خمس وحدات بالاضافة الى موضوعين علميين او موضوع علمي وآخر تكنولوجي بمستوى خمس وحدات. الاستاذ عبدالله اغبارية يقوم بتركيز الموضوع في المدرسة حيث يعمل على اعداد الطلاب لإنهاء شهادة البجروت مع هذه الامتيازات، والتي تساعد الطالب في الحصول على شهادة امتياز في البجروت وايضا في عملية تسهيل القبول في الجامعات في البلاد. وذلك ضمن ساعات تقوية في موضوع الرياضيات، زيارات لمعاهد اكاديمية وفعاليات علمية.فعالية "صناديق الهروب" شارك بها شريحة طلاب الصفوف العاشرة والذين هم ضمن المشروع، ومن خلال الفعالية يتم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة، وعليهم تنفيذ مهمة لحل شيفرا حتى يحصلوا على رمز القفل ليتم اختراقه وحصولهم على المهمة الثانية لفتح الصندوق الثاني، وهكذا حتى يتمكنوا من الوصول الى الصندوق الاخير والذي يحتوي على الكنز.المهمات اعتمدت على مواضيع علمية ورياضيات وتحليل منطقي من أجل حل الشيفرا والوصول الى رمز القفل.من أهداف الفعالية هو اللعب والترفيه وايضا ركزت على أهمية العمل الجماعي من الوصول الى الهدف والنجاح.الطلاب ابدوا حماسهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات، وعليه ستقوم المدرسة بتبني مثل هذه الفعاليات لتسهيل عملية تدريس المواضيع المختلفة.