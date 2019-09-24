تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، ونشرت فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.



سيرين عبدالنور، ظهرت في الفيديو وهي تختضن زوجها فريد رحمة وتقبله برومانسية، وعلقت قائلة: «انت عيدي انا ... بحبك لتخلص الدني كل عيد وانت بخير وصحة يا حبيبي».


وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي تمنت لها حياة زوجيه سعيدة مع زوجها ووالد أبنائها.


وكانت سيرين، قد تعرضت لانتقادات قاسية بعد انتشار فيديو لها، خلال حفل عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري، ال ٤٥ وهي ترقص معه بطريقة أثارت غضب الكثيرين رغم حضور زوجها للحفل.


من ناحية أخرى، اثيرت شائعة قوية حول وجود مسلسل جديد يتم التجهيز له حالياً، تشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السوري باسل خياط، على أن يكون من إخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز، وفي الوقت الذي أكدت فيه سيرين مشاركتها في المارثون الرمضاني لعام 2020، لم تصرح بأي تفاصيل حول العمل المنتظر.


يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.




كلمات متعلقة

سيرين, عبدالنور, تحتفل, بعيد, ميلاد, زوجها.., صور,

تابعونــا

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير 2019-09-24 | 14:50:00

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنان المصرية أنغام، عن عدد من أسراره...

وصفة أمل حجازي السرية للحفاظ على رشاقتك بدون ريجيم.. فيديو وصفة أمل حجازي السرية للحفاظ على رشاقتك بدون ريجيم.. فيديو 2019-09-24 | 12:55:55

شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي محبيها بوصفتها السرية للحفاظ على قوام رشيق...

هل أحرجت حلا شيحا شقيقتها هنا أمام المصورين؟ هل أحرجت حلا شيحا شقيقتها هنا أمام المصورين؟ 2019-09-24 | 11:01:24

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو...

محمد رمضان للشعب المصري: “ما تشمتوش الناس بينا” محمد رمضان للشعب المصري: “ما تشمتوش الناس بينا” 2019-09-24 | 08:54:19

وجه الفنان محمد رمضان رسالة الى الشعب المصري قال انها ردا على اتهامه من قبل البعض...

ديمة الجندي وابنتها الوحيدة “تيا” بجلسة تصوير جديدة ديمة الجندي وابنتها الوحيدة “تيا” بجلسة تصوير جديدة 2019-09-23 | 14:50:55

نشرت النجمة السورية ديمة الجندي مجموعة من الصور برفقة ابنتها الوحيدة ” تيا ” حيث...

“يا ترى”.. أغنية فضل شاكر الجديدة “يا ترى”.. أغنية فضل شاكر الجديدة 2019-09-23 | 12:06:19

أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة “يا ترى” عبر قناته الخاصّة على موقع...

عبير شمس الدين تصف أحلام بـ “البقرة” عبير شمس الدين تصف أحلام بـ “البقرة” 2019-09-23 | 10:48:55

إنتقدت الممثلة السّورية عبير شمس الدين، الفنانة الإماراتية أحلام بعد عرض الحلقة...

“الماء والسمك”.. نصيحة ياسمين صبري لجسد صحي! “الماء والسمك”.. نصيحة ياسمين صبري لجسد صحي! 2019-09-23 | 09:24:33

تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على التواصل مع متابعيها عبر حساباتها على وسائل...

"صراع العروش" يفوز بجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي "صراع العروش" يفوز بجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي 2019-09-23 | 09:21:24

فاز مسلسل “صراع العروش” الذي تدور أحداثه المتخيلة في العصور الوسطى، مساء الأحد...

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته 2019-09-22 | 15:00:32

ذكر موقع ” الفن ” عن تردد أنباءا حول عودة زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ”...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات حافلة اطلاق نار مصر اصابات سياح مجهولون القاهرة اطلاق ام الفحم اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة المناولة الاولى راهبات الناصرة مدرسة شفاعمرو مدينة اطفال طلاب القيامة قداس احتفالي مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com