تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اكدت مواقع متخصصة في شؤون التقنيات الرقمية أن "واتس آب" قد بدأ باختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدموه طويلا.



وتبعا للمواقع، فإن ميزة مشاركة منشورات "الحالة" الخاصة بـ "واتس آب" مع العديد من مواقع التواصل والتطبيقات الأخرى كـ"فيسبوك" و "تويتر" أصبحت متاحة حاليا لبعض المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة ذكية تعمل بنظامي "أندرويد" و iOS.


وبظهور هذه الميزة عند مستخدمي "واتس آب" سيلاحظون ظهور زر خاص يدعى Share to Story في قائمة My Status الخاصة بهم على هذا التطبيق، ومن هناك سيختارون التطبيق أو موقع التواصل الاجتماعي الذي سيشاركون "حالتهم" فيه.


وفي حال نشر مستخدم تطبيق "واتس آب" أكثر من "حالة" على تطبيقه فإن هذه الـ "حالات" ستظهر جميعها على "فيسبوك" أو موقع التواصل الاجتماعي الآخر الذي اختاره ليشاركها فيه.


وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم أن يمتلك في هاتفه تطبيق "واتس آب" بالإضافة إلى تطبيق موقع التواصل الاجتماعي الآخر الذي يريد مشاركة الـ"حالات" فيه.




كلمات متعلقة

"واتس, آب", يضيف, خدمة, جديدة, للتطبيق,

تابعونــا

قواعد "يوتيوب" الجديدة لتوثيق القنوات قواعد "يوتيوب" الجديدة لتوثيق القنوات 2019-09-24 | 14:50:03

أعلن موقع نشر الفيديوهات عبر الإنترنت "يوتيوب" اعتزامه تغيير نظام توثيق هوية...

بسبب “قصة شعر”.. قتل إبنه بمقص! بسبب “قصة شعر”.. قتل إبنه بمقص! 2019-09-24 | 12:55:54

قتل أب من إقليم مديونة في ​المغرب​، إبنه البالغ من العمر 14 عاماً، بعد خلاف حول...

خطفت صديق ابنتها وصورته عارياً بعد تعذيبه ومحاولة قتله! خطفت صديق ابنتها وصورته عارياً بعد تعذيبه ومحاولة قتله! 2019-09-24 | 08:56:18

وجهت محكمة الجنايات في دبي بالإمارات إلى أم وولديها وثلاثة من أبناء عمومتها تهمة...

تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدها حياتها! تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدها حياتها! 2019-09-23 | 14:50:12

ضجّت مواقع وصفحات الإنترنت الروسية مؤخرا بقصة شابة لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد...

مواطن يتجول بـ أسد في أحد الطرق الرئيسية بجدة مواطن يتجول بـ أسد في أحد الطرق الرئيسية بجدة 2019-09-23 | 10:44:17

ألقت دوريات الأمن بجدة، القبض على مواطن يتجول بـ”أسد” بجوار أحد الكافيهات في أحد...

عائلة "معذب الطفلة" تعلق: عمل إجرامي وفضيحة للعائلة! عائلة "معذب الطفلة" تعلق: عمل إجرامي وفضيحة للعائلة! 2019-09-23 | 09:26:31

قالت عائلة يوسف القططي، الفلسطيني الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته، إن ما...

صور.. بي أم دبليو تطرح السيارة الأكثر سوادا في العالم صور.. بي أم دبليو تطرح السيارة الأكثر سوادا في العالم 2019-09-22 | 12:40:40

اشتركت شركتا "بي أم دبليو" و"ساري نانو سيتستمز" في تصنيع أول سيارة مطلية...

التقنية الجديدة لشحن الهاتف في نصف ساعة فقط التقنية الجديدة لشحن الهاتف في نصف ساعة فقط 2019-09-22 | 11:28:58

استعرضت شركة Oppo الصينية تقنية جديدة طورتها لشحن بطارية الهواتف الذكية في زمن...

"هواوي" تطلق هاتفين جديدين دون تطبيقات "أندرويد" "هواوي" تطلق هاتفين جديدين دون تطبيقات "أندرويد" 2019-09-22 | 09:27:39

أعلنت مجموعة عملاق التّكنولوجيا الصّينيّ، "هواوي"، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث...

وفاة فتاة بسبب هاتفها !!!! وفاة فتاة بسبب هاتفها !!!! 2019-09-21 | 09:12:33

توفيت فتاة روسية تدعى يفغينيا شولياتفا تبلغ من العمر 26 عاما، وذلك بعد تعرضها ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات مستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ ام الفحم اضراب وادي عارة اهالي التزام اغلاق محلات مدارس مجالس بلدية اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش جسر الزرقاء مساعدة فتى تناشد علاج يونس جربان التلاسيميا فقر دم المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءمواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتعبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com