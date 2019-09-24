"واتس, آب", يضيف, خدمة, جديدة, للتطبيق,

اكدت مواقع متخصصة في شؤون التقنيات الرقمية أن "واتس آب" قد بدأ باختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدموه طويلا.

وتبعا للمواقع، فإن ميزة مشاركة منشورات "الحالة" الخاصة بـ "واتس آب" مع العديد من مواقع التواصل والتطبيقات الأخرى كـ"فيسبوك" و "تويتر" أصبحت متاحة حاليا لبعض المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة ذكية تعمل بنظامي "أندرويد" و iOS.وبظهور هذه الميزة عند مستخدمي "واتس آب" سيلاحظون ظهور زر خاص يدعى Share to Story في قائمة My Status الخاصة بهم على هذا التطبيق، ومن هناك سيختارون التطبيق أو موقع التواصل الاجتماعي الذي سيشاركون "حالتهم" فيه.وفي حال نشر مستخدم تطبيق "واتس آب" أكثر من "حالة" على تطبيقه فإن هذه الـ "حالات" ستظهر جميعها على "فيسبوك" أو موقع التواصل الاجتماعي الآخر الذي اختاره ليشاركها فيه.وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم أن يمتلك في هاتفه تطبيق "واتس آب" بالإضافة إلى تطبيق موقع التواصل الاجتماعي الآخر الذي يريد مشاركة الـ"حالات" فيه.