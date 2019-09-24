الطاقمان, المفاوضان, من, الليكود, وكاحول, لافان, يجتمعان, حاليا,

يجتمع في هذه الاثناء رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود الوزير ياريف ليفين مع نظيره من كاحول لفان يورام طوربوفيتش في كفار همكابيا في رمات غان وذلك في اطار المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

واصدر الليكود بيانا اتهم فيه كاحول لفان بتسريب معلومات ترمي الى زرع بذور الشقاق في معسكر اليمين واجهاض الجهود الرامية الى إقامة ائتلاف حكومي.