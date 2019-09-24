تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 14:50:00 فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس |  2019-09-24 14:50:52 ملك الاردن: ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية |  2019-09-24 14:50:00 في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم |  2019-09-24 13:51:31 الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين |  2019-09-24 13:48:53 تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها |  2019-09-24 13:32:12 "واتس آب" يضيف خدمة جديدة للتطبيق |  2019-09-24 13:22:16 الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا |  2019-09-24 13:10:04 مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة |  2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطاقمان المفاوضان من الليكود وكاحول لافان يجتمعان حاليا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يجتمع في هذه الاثناء رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود الوزير ياريف ليفين مع نظيره من كاحول لفان يورام طوربوفيتش في كفار همكابيا في رمات غان وذلك في اطار المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية .




 واصدر الليكود بيانا اتهم فيه كاحول لفان بتسريب معلومات ترمي الى زرع بذور الشقاق في معسكر اليمين واجهاض الجهود الرامية الى إقامة ائتلاف حكومي.






كلمات متعلقة

الطاقمان, المفاوضان, من, الليكود, وكاحول, لافان, يجتمعان, حاليا,

تابعونــا

فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس فيديو - مواجهات اصابات واعتقالات خلال هدم بيت بالقدس 2019-09-24 | 14:50:00

هدمت طواقم بلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون...

في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم 2019-09-24 | 14:50:00

“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد...

الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين الهستدروت تعلن نزاع عمل في شركة سيلكوم في اعقاب النشر عن نية الشركة إقالة مئات الموظفين 2019-09-24 | 13:51:31

بإيعاز من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ، أعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل ...

تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها تمديد اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم بشبهة الاعتداء جسديا على ابنها وجنسيا على ابنتها 2019-09-24 | 13:48:53

مدتت محكمة الصلح في الخضيرة فترة اعتقال ام 27 عاما من ام الفحم اعتقلت بشبهة...

مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة مجلس اكسال المحلي يستنكر محاولة احراق المركز الجماهيري ويطالب الشرطة بالكشف عن هوية الجُناة 2019-09-24 | 13:10:04

يستنكر مجلس اكسال المحلي محاولة احراق المركز الجماهيري في اكسال، حيث تسلّل...

سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء 2019-09-24 | 12:59:18

من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة....

مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! 2019-09-24 | 12:58:23

عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال...

فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو 2019-09-24 | 12:10:41

أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء...

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول 2019-09-24 | 12:04:29

ضربت هزة أرضية مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء مركزها بحر مرمرة بدرجة 4.7 على...

طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية 2019-09-24 | 11:31:25

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققشعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة محمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي عكا حركة تجارية مقاطعة المحلات العربية استيطان لجنة ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com